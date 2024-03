LIVE – Fiorentina-Inter Women 0-1 | GOOOLL! Subito avanti con Serturini!

(Di domenica 24 marzo 2024)è l’incontro valido per la seconda giornata della seconda fase di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca allo Stadio Curva Fiesole – Viola Park di Firenze.0-1 8? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! 15.01 INIZIA IL MATCH! 14.57 Un minuto di silenzio in memoria di Joe Barone, dirigente sportivo viola, recentemente scomparso. Sugli spalti Rocco Commisso commosso e nel cielo palloncini bianchi lasciati volare. Lungo appaluso prima del fischio d’inizio dell’arbitro. 14.30 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di...

