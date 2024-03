LIVE F1 | GP Australia 2024 in DIRETTA | si ritira Verstappen! Sainz al comando | prova la fuga!

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6° giro/58alcon 1?9 su Norris, che è tallonato da Leclerc. 5° giro/58 SIMAX! E’ già sceso dalla macchina. Insolito problema di affidabilità per la Red Bull. 5° giro/58rientra ai box. I meccanici arrivano con l’estintore per spegnere il fumo che esce dalla posteriore destra. Il disco si è completamente bruciato! 5° giro/58 SCAPPA VIA, LA FERRARI SOGNA IN! Leclerc ora è in scia a Norris! 4° giro/58 RALLENTA, LO STANNO SUPERANDO TUTTI! 4° giro/58 SEMPRE PIU’ FUMO DALLA POSTERIORE DESTRA DI! 4° giro/58 ESCE DEL FUMO DAL POSTERIORE DI! 4° giro/58 ...

La diretta della gara del GP dell' Australia della Formula 1 2024 in programma oggi sul circuito di Melbourne: cronaca in tempo reale giro per giro e le ultime news sulla F1.Continua a leggere (fanpage)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 5.00 Giro di formazione. 4.59 Dure anche per Hulkenberg, soft per Hamilton, Ricciardo e ... (oasport)

Non prenderà il via la Williams di Logan Sargeant - “La pole stavolta non era così attesa ma sono molto soddisfatto di questa Q3. Entrambi i giri sono andati molto bene, me la sono davvero goduta. Il weekend è stato difficile, ma alla fine ce l'abbiamo ...gazzetta