LIVE F1 | GP Australia 2024 in DIRETTA | Sainz in fuga solitaria | Leclerc tallonato da Norris

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34° giro/58a 1?5 da, adesso è davvero in crisi il monegasco. “Le mie gomme sono andate“, fa sapere via radio. 34° giro/58 Si fa dura persi porta a meno di due secondi. 33° giro/58 Max Verstappen spiega di aver avuto un surriscaldamento ai freni e che la macchina è diventata difficile da guidare. 32° giro/58 Perez, con la Red Bull, sta perdendo mezzo secondo al giro dalla Ferrari dicon gomme hard. 32° giro/58si porta a 2?3 da. 31° giro/58 Alonso ora va forte e si riporta in scia a Perez. Gomme medie per lo spagnolo. 31° giro/58 Ricordiamo chenon sarà in Ferrari nel 2025: al suo posto arriverà Lewis Hamilton. Al ...