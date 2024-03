LIVE Cobolli-Norrie | ATP Miami 2024 in DIRETTA | giocatori in campo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:12 L’azzurro arriva forte del best ranking e della prima vittoria in un torneo di questa caratura, in rimonta contro Nishioka per 1-6, 6-1, 7-5. 23:09in, si gioca sul 6 di. 23:05 Per chi vince c’è al 3° turno c’è Daniil Medvedev, che deve però battere Marton Fucsovics. Al momento i due sono sul punteggio di 4-2 per il russo. 23:01 Il romano si gioca un’importante fetta di stagione contro il “cagnaccio” britannico Cam. Vincendo salirebbe al n.58 del mondo provvisoriamente, scavalcando Sonego e irrompendo con ogni probabilità nella top 60 tra due lunedì. 22:55 Chiude Davidovich Fokina, 6-3, 7-5 al giovane cinese Junchen Shang. Adesso inFlavioe Cameron ...