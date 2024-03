LIVE Cobolli-Norrie 5-7 | 6-66-4 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | siamo al tie-break del 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 Servizio e dritto!!! 5-4. Sale sopra alla debole rispostadi dritto e torna sotto. Due servizi per Flavio ora. 5-3 Servizio vincente del britannico. 5-2 Altro errore di. 4-2. Lungo un altro rovescio di, PARALIZZATO dalla pressione. 3-2. Gratuito di rovescio di. 2-2 Non colpisce perfettamente il dritto n recupero. 2-1. Prima vincente! 1-1 Gran dritto inside in e ottimo attacco a campo spalancato di Flavio! 1-0. Ace sporco. 6-6 Incredibilmente si arriva al tie, l’azzurro è stato due volte sotto di. 40-15 Largo il dritto ...