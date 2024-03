LIVE Cobolli-Norrie 5-6 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | azzurro per andare al tiebreak

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Attacco di dritto diche gli da il punto. 0-15 Stecca di dritto Flavio. 6-5 Prima vincente, a zero. 40-0 Attacco vincente di dritto del britannico. 30-0 Prima vincente di. 15-0 Ace (3°). 5-5 Prima vincente! 40-15 Seconda carica, vola la risposta didi dritto. 30-15 SPLENDIDO rovescio stretto vincente! 15-15 Miracoloso in difesa l’, alla fine sfonda a suon di smash. 15-0 Ace (9°)!! Clamoroso al servizio l’. 5-4 Servizio e dritto per. 40-30 Prima vincente del britannico. 30-30 Prova a colpire con il lungolinea, ma si stampa in rete. 15-30 Gran risposta di rovescio di, non tiene in campo il ...