LIVE Cobolli-Norrie 4-4 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | salva due palle break e sale 4 pari l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Largo il dritto del britannico, gran gameto da. A-40 Decolla il dritto di. 40-40 Prima vincente del! 40-A Serve&volley, con volèe di rovescio in rete purtroppo. 40-40 Ace (8°)!!! 30-40 Splendido dritto lungolinea di. 30-30 Ace (7°)!! 15-30 Seconda slice coraggiosa e dritto lungolinea. 0-30 Non tiene in campo il rovescio in contenimento. 0-15 In rete il dritto del. 4-3 Servizio e facile dritto. 40-30 Errore di dritto di. 40-15 Vola via la risposta di rovescio sulla seconda. 30-15 Affossa il rovescio dopo il servizio. 30-0 Lungo il recupero alto di Flavio. 15-0 ...