LIVE Camila Giorgi-Swiatek 1-6 1-2 | WTA Miami 2024 in DIRETTA | l’azzurra tiene il servizio

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-3 Arriva il break della polacca nel secondo set. 15-40 Altro errore con il rovescio del, due palle break. 15-30 Dritto in corridoio di. 15-15 Prima vincente del. 0-15 Errore dicon il rovescio. 1-2il. 40-30 Sbaglia con il dritto la polacca. 40-15 Gran rovescio di. 30-0 Sale nel game la polacca. 1-1il. 40-0 Sale nel game. 30-0/dritto dell’azzurro. 15-0 Prima vincente di. 0-1 Igail ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Sesto doppio fallo di Camila Giorgi, secondo break di Iga Swiatek. 30-40 Giorgi prende in mano lo scambio e porta Swiatek al rovescio largo. 15-40 Di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Dritto vincente di Giorgi che sale nel game. 0-15 Scappa largo il dritto di Swiatek ingannata dal nastro. 1-4 Camila Giorgi conquista il primo game ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente di Giorgi. 0-1 Iga Swiatek tiene il servizio . 40-15 Accorcia la Giorgi. 40-0 Sale la polacca nel game. 30-0 Dritto profondo della ... (oasport)

LIVE Camila Giorgi-Swiatek, WTA Miami 2024 in DIRETTA: definito il nuovo orario dopo la pioggia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.35 Il match tra Camila Giorgi e Iga Swiatek sarà quest'oggi (sabato 23 marzo) il quarto dalle 16.00. 02.11 Per il momento quindi è tutto con la DIRETTA LIVE ...oasport

WTA Miami 2024: tra Camila Giorgi e Iga Swiatek vince la pioggia, match rinviato a oggi - Com'era molto facile intuire, tra Camila Giorgi e Iga Swiatek ha vinto l'ira della pioggia. Il programma, questo è vero, è iniziato, ma non ha decisamente fatto in tempo a terminare, sul campo central ...oasport

Diretta Miami Open 2024/ Sinner Vavassori video streaming tv: nuovo rinvio per maltempo! (oggi 22 marzo) - Diretta Miami Open 2024 Sinner Vavassori streaming video tv: orario e risultato LIVE dei match in programma venerdì 22 marzo per il secondo turno.ilsussidiario