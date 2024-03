LIVE Arnaldi-Shapovalov | ATP Miami 2024 in DIRETTA | azzurro in campo dopo Dimitrov per gli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:55 Lorenzo Musetti porta a casa un ottimo match contro Roman Safiullin 7-5, 6-1! Adesso ine Tabilo.diché toccherà ad. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 3° turno dell’ATP ditra Matteoe Denis. Occasione molto importante per il ligure di accedere aglidi finale in un Masters 1000. Il sanremese ha battuto al 1° turno Arthur Fils per 6-3, 6-4 e ha dominato ieri il match di 2° turno contro l’istrionico kazako Alexander Bublik. Il tabellone avrebbe dovuto proporgli teoricamente la sfida con Stefanos Tsitsipas, che è però stato nettamente ...