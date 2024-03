LIVE Arnaldi-Shapovalov 4-2 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | arriva il break dell’azzurro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Sfonda con il dritto. A-40 Servizio slice, bordata di rovescio e formalità! 40-40 Due seconde, due risposte in rete di dritto di. 30-40 Si ferma sul nastro la risposta di dritto di. 15-40 Manovra alla grande con il dritto il canadese e chiude con un lungolinea all’incrocio. 15-30 Pazzesco inside in vincente di. 15-15 Super dritto inside in del ligure. 0-15 Errore con il dritto dopo il servizio. 4-2 Pronti via, dritto in rete diche consegna il. 3? di riscaldamento. Poi sarà 15-40 sul servizio di. Sonoti, si gioca. Ci scusiamo a nome dell’organizzazione del ...