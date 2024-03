LIVE Arnaldi-Bublik 6-4 6-1 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | il kazako non si presenta in campo L’azzurro gioca un ottimo match e si regala il terzo turno

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.49 Partita eccezionale di Matteo, che rimane concentrato dal primo all’ultimo scambio e batte unche già da ieri sera aveva fatto capire di non volerlare questa partita. MATTEOb. ALEXANDER6-4 6-1! Prima pesante e vola via la risposta del. Dominacontro una versione tutt’altro che professionale del n.18 al mondo. 40-30POINTcostruisce alla grande il punto e chiude con la volée facile nei pressi della rete. 30-30 Errore con il dritto in uscita dal servizio del n.38 al mondo. 30-15 Continua la faida dicon il giudice di sedia, intanto il ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Arnaldi-Bublik , incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). Il sanremese è reduce dalla vittoria in due parziali ... (sportface)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Arnaldi-Bublik , incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). Il sanremese è reduce dalla vittoria in due parziali ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Passeggiata a rete sulla seconda del n.18 al mondo, risposta vincente dell’italiano. AD-40 Difende bene la rete Bublik, non riesce a passare l’azzurro ... (oasport)

Sinner-Vavassori diretta Masters 1000 Miami: si riparte dopo la pioggia, 3-2 - Nuova giornata di rinvii in quella che è la tipicamente soleggiata Miami. Così non è e dopo la nebulosa giornata di ieri, in cui l’unico match concluso nel circuito ATP è quello tra Machac e Rublev. I ...informazione

Sinner-Vavassori all'ATP Miami, il risultato in diretta LIVE della partita - Dopo la sospensione per pioggia di venerdì con appena cinque game disputati, riprende a Miami il derby azzurro di 2° turno tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori. Il match è in diretta su Sky Sport ...sport.sky

Diretta Sinner-Vavassori LIVE alle 23:45 all’ATP Miami: orario TV e dove vederla - Sinner-Vavassori è la partita del secondo turno del Miami Open in programma oggi alle 23:45 con diretta TV su Sky ...fanpage