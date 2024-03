Litiga col fidandato e si butta dal 7° piano Gravissima 19enne

(Di domenica 24 marzo 2024) Rimangono ancora da chiarire i motivi che hanno spinto la ragazza, unadi origini spagnole, a gettarsi dal settimodi un palazzo, ieri pochi minuti dopo le 15. Secondo le primissime informazioni, la giovane avrebbe avuto una discussione con il fidanzato, un ragazzo ventenne, e al culmine del litigio si sarebbe diretta verso la finestra dell’appartamento, in centro a Corsico, e si è lanciata verso il vuoto. È finita su una macchina, parcheggiata sotto il palazzo, ma la vettura ha attutito solo in parte la violentissima caduta. Immediato l’intervento dei soccorsi: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica. Le condizioni della diciannovenne sono apparse subito molto gravi. Gli operatori di primo soccorso hanno cercato di stabilizzarla sul posto, per poi portarla di corsa all’ospedale Niguarda. Le ...

Una 14enne di Roè Volciano (Brescia) è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Una 15enne l'avrebbe colpita diverse volte con un coltello. Non è ancora chiara la dinamica dell'aggressione.Continua ... (fanpage)

