(Di domenica 24 marzo 2024) L’condinon accenna a fermarsi e si laureadelai Trisome Games di Antalya. Battuta in finale la nazionale Turca padrone di casa per 18-17. In una partita tiratissima, dall’inizio alla fine (parziali: 3-5; 6-2; 3-3; 6-7) i ragazzi sono riusciti nell’impresa di vincere l’ultimo trofeo che mancava in bacheca: proprio il successo ai Trisome Games, la competizione...

LBA - VL Pesaro vs Reggio Emilia, diretta (3-6 al 3') - La Carpegna Prosciutto Pesaro, reduce dalla vittoria in volata contro Bologna, affronta la UNAHOTELS Reggio Emilia, che viene dal successo netto contro Varese. Il match di andata, giocato ...pianetabasket

L'Italbasket con Sindrome di Down è campione del mondo - L’Italbasket con Sindrome di Down non accenna a fermarsi e si laurea campione del mondo ai Trisome Games di Antalya. Battuta in finale la nazionale Turca ...gazzettadelsud

La Nazionale italiana di basket con sindrome di Down è campione del mondo! Trionfo ai Trisome Games - La Nazionale di basket con sindrome di Down ha trionfato ai Trisome Games battendo in un match molto combattuto i padroni di casa della Turchia ...fanpage