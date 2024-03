Liceo classico | la cura della preside | Covid ancora dentro gli studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) Dell’istituto superiore più antico in provincia, ilMonti fondato nel 1860 – fucina di generazioni di cesenati divenuti fior di professionisti e classe dirigente – dirigente scolastico dal 2018 è Simonetta Bini, insegnante di italiano e latino.Bini, sono in funzione da quest’anno i docenti tutor e orientatore. Con quali risultati? "Il docente orientatore, unico in ogni scuola, ha fatto consulenza a tutti i tutor sui nuovi strumenti e ha proseguito il lavoro ordinario di diffondere le informazioni su università, Its e enti formativi per il post-diploma. I tutor di classe hanno familiarizzato coi ragazzi: alcuni seguononon loro, visto che non tutte le classi ne dispongono". L’altra novità è il ’capolavoro’, una creazione che lo studente deve scegliere tra quelle da lui compiute. ...