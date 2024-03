Libano | raid aerei israeliani sulla città di Baalbek

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 24 marzo 2024) Unda parte di alcuniha colpito ladi, in. Per la precisione la zona di Al-Asira, a est della. Il governatore Bachir Khodr raccomanda via Twitter di non raggiungere la zona colpita dove stanno già arrivando diversi mezzi di soccorso. Oggi le forze israeliane di difesa (Idf) hanno colpito un edificio a Kafr Kila, nel sud del, nel quale stava entrando un miliziano di Hezbollah. A riportare la notizia è stato The Times o Israel. A Naqoura e Ayta ash-Shab, invece,da combattimentohanno colpito altri edifici usati da Hezbollah, mentre a Khiam è stata attaccata una postazione di osservazione. ??????? ????? ?? ???? ????? ????? ?? ?????? ...