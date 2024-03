Lezioni di acqua | Ksb va nelle scuole Il futuro dell’oro blu spiegato ai ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Ksb a scuola, lezione sull’oro blu in cinque istituti, tre in Brianza, Manzoni a Vimercate, Porta a Monza e Marconi a Concorezzo, per il colosso delle valvole. "Parte del nostro impegno per l’ambiente", spiegano dal quartier generale del marchio che ha organizzato l’iniziativa per celebrare la Giornata mondiale dell’e sensibilizzare isul tema. "Questa collaborazione è un valore aggiunto per noi sulla quale puntiamo - spiega il consigliere delegato Riccardo Vincenti -. Educare gli studenti al corretto utilizzo di una risorsa così importante è un passo fondamentale soprattutto perché in alcune parti del mondo scarseggia". Così in classe e negli auditorium si è parlato di buone abitudini di risparmio. Un pezzo importante dell’impegno “verde“ del gruppo di Concorezzo che va dalla pubblicazione annuale del bilancio di sostenibilità al ...