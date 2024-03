L’evento dell’Italia a New York è un fiasco | il racconto dei tifosi americani | “Un vero incubo”

Tra i monumenti illuminati col tricolore in tutta la città, il consolato generale italiano di San Paolo di cui il Console Domenico Fornara, ha dato il via alle celebrazioni per i 150 anni ... (ildenaro)

ROMA – “È ora di cambiare mentalità: facciamo sì che le cure per l’ Udito diventino una realtà per tutti!”. È questo il messaggio globale lanciato dall’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità), in ... (webmagazine24)

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella mattinata di domani, Sabato 23 Marzo , in Piazza Italia a Colleferro avrà luogo l’importante evento di sensibilizzazione L'articolo Colleferro. “Basta poco per ... (cronachecittadine)

GLI ItaliaNI DI MOSCA AVVISATI DEI PERICOLI PER I GRANDI EVENTI - Aumentano le vittime dell’attentato in Russia, le prime indagini portano al terrorismo islamico, Italiani a Mosca avvisati dei pericoli Trema anche l’Italia dopo l’attentato ... A NON PARTECIPARE AI ...quotidianodelsud

La Colombia celebra l'unicità del design Italiano nel mondo - Gli eventi hanno avuto il sostegno dell'ambasciata d'Italia a Bogotà, dell'Agenzia Italiana per il commercio estero (Ita), dell'Istituto Italiano di cultura e della Camera di commercio Italiana per la ...ansa

Angelina Mango dal vivo in Europa prima dell’Eurovision - La vincitrice di Sanremo porterà “La Noia” in giro per il Vecchio Continente nei cosiddetti “pre-party” che anticipano l’Eurofestival. “Sto arrivando!”: così Angelina mostra la sua carica ...radioitalia