L’economista Rinaldi | “Stereotipi persistenti fotografano un’Italia ancorata all’Ottocento | necessaria educazione finanziaria”

(Di domenica 24 marzo 2024) “L’ultimo report di Save the Children suglidi genere è preoccupante, ci restituisce una fotografia dell’Ottocento”. A dirlo, intervistata dall’Ansa, èfemminista e docente universitaria Azzurra, che evidenzia quanto sia “fondamentale l’, poiché viviamo una società basata sulla produzione e la gestione del denaro. Ma la metà della popolazione, cioè quella femminile, è spesso tenuta fuori dalla comprensione di queste logiche. È un problema”.ha parlato anche delle violenze economiche da parte dei partner maschili, facendo alcuni esempi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gender Gap, Columbro e Rinaldi a Sky TG24: "Problema che ha matrice culturale" - Gli ultimi dati mostrano una situazione preoccupante, con il tasso di occupazione femminile al minimo in Italia. Columbro e Rinaldi, intervistate a Timeline, mettono in luce l'insufficienza di adeguat ...tg24.sky

“Se tutti pagassero le tasse aliquota giù del 20%”/ Rinaldi: “Sproporzione fra dipendenti e autonomi” - L’economista Azzurra Rinaldi ha poi aggiunto: “Dobbiamo fare delle distinzioni. Abbiamo l’evasione fiscale per cui si cercano mezzi per non pagare le tasse, i classici furbetti intenzionali e che ...ilsussidiario