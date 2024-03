Lecce | Piccoli | “Gol contro il Milan? Bellissimo | ma sul VAR dico che …”

nuovo Lecce , nuovo Piccoli . L’attaccante classe 2001 è partito titolare nel debutto in panchina di Luca Gotti , ma in un nuovo ruolo ... (calciomercato)

L'attaccante del Lecce ha parlato del successo con la Salernitana, dell'impegno con la Roma e del suo futuro - È stato un anno brutto, anche di testa non c’ero, ma devo ringraziare il Lecce per avermi aiutato a recuperare la fiducia da calciatore: per uno come me, che vuole sentirsi importante, è fondamentale.pianetalecce

Lecce - Piccoli: "Mi piace stare qui, ma decideranno il mio procuratore e la società” - L’attaccante del Lecce, Roberto Piccoli, intervistato dal Corriere dello Sport, è tornato a parlare dell’ultima vittoria ottenuta in campionato dalla formazione salentina ai danni della Salernitana, l ...napolimagazine

