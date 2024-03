Lecce, 87enne ucciso in casa con coltellata durante lite - Un anziano di 87 anni è stato ucciso con una coltellata a Carmiano, in provincia di Lecce, durante una lite avvenuta nella sua abitazione. Sul fatto indagano i carabinieri.adnkronos

Concorso polizia penitenziaria 2024: il bando da oltre 2.500 posti. Come fare domanda, i requisiti e le prove - In arrivo il nuovo concorso per gli allievi di polizia penitenziaria. Il Ministero della Giustizia ha messo a disposizione un bando da 2568 posti per ampliare la sicurezza nelle carceri e non ...leggo