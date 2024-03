Le ultime ore di Silvio Berlusconi | la figlia Marina | “Mi cascò il mondo addosso”

(Di domenica 24 marzo 2024) Leore di vita di, larivela aneddoti finora sconosciuti rivelati dal “Corriere della Sera” Il 10 giugno del 2023, ovvero due giorni prima della morte di, lasi trovava con il ‘Cavaliere’ nella camera del “San Raffaele” di Milano dove si trovava ricoverato. Proprio in quella stanza l’ex presidente del Consiglio decise di scrivere una lettera di quattro pagine. Righe che, la, non potrà dimenticare così facilmente. Ne ha parlato nel corso della prefazione del nuovo libro del giornalista Paolo Del Debbio e pubblicato, questa mattina, dal “Corriere della Sera“.(Ansa ...

"AcquaTeam-Avventure in Mare: Destinazione Galapagos" - In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, Rai Yoyo propone in prima visione assoluta venerdì 22 marzo, alle 19.35, il nuovo special a cartoni animati “AcquaTeam-Avventure in Mare: Destinazione ...rai

L’Arcivescovo ai catecumeni: «Aiutate la Chiesa a essere migliore» - Prima della Traditio Symboli, al Centro pastorale di via Sant’Antonio l'incontro tra monsignor Delpini e le 83 persone che nel tempo di Pasqua riceveranno i sacramenti dell'Iniziazione cristiana Un se ...chiesadimilano

Berlusconi, l'ultimo scritto prima di morire. Marina: "Ero con lui, non potrò mai dimenticare" - Quattro pagine scritte con la calligrafia affaticata di un uomo arrivato, ormai, agli ultimi giorni di vita.notizie.tiscali