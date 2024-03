Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di domenica 24 marzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 24 marzo 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di242024 Ariete “Venga Pasqua quando si voglia, la vien con la frasca o con la foglia” (proverbio). Oggidella Palme il cielo dell'Ariete si rasserena e va meglio per noi tutti, poiché l'Ariete simboleggia il risveglio, l'inizio, la partenza verso nuovi traguardi. Meritate ampiamente tutto ciò che avete guadagnato e che guadagnerete ancora, ve lo posso giurare. Il successo però dipende anche dal contributo degli altri, ascoltate almeno i consigli del coniuge. Toro Luna delle Palme è già un saluto di Pasqua, festività che vi riporterà tutti i pianeti in aspetto positivo, in ...