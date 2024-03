Le regole Ue che mettono in crisi il caffè italiano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 24 marzo 2024) A causa di recenti normative «green» decise dalla Ue, da dicembre 2024 sarà penalizzato uno dei comparti che più caratterizzano il nostro Paese. Non solo: come «effetti collaterali» c’è il rischio di un aumento di migranti dall’Africa e di nuove incognite per la salute dei consumatori. Bruxelles ci serve unamaro. Una delle voci più importanti dell’industria alimentare italiana è entrata nel mirino delle politiche ambientaliste dell’Unione europea che con un paio di regolamenti ha determinato un triplo effetto boomerang. Oltre a penalizzare il Made in Italy, crea le condizioni per un aumento dei flussi migratori dall’Africa e, come non bastasse, mette a rischio la salute dei consumatori. Ma andiamo con ordine. Stiamo parlando della crociata europea contro la deforestazione e delle nuovesugli imballaggi. Cosa c’entrano gli alberi con il ...