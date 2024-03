Le pillole di Polly | recensione di “I delitti della gazza ladra” di Anthony Horowitz

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 24 marzo 2024) A cinquant’anni, Susan Ryeland può dirsi una donna soddisfatta di sé. Infatti, ha realizzato il suo più grande sogno, quello di lavorare con i libri, che poi sono la cosa che ama di più al mondo. È la editor di una piccola casa editrice che attualmente magari è un po’ in crisi, ma che in passato ha pubblicato romanzi di scrittori di tutto rispetto; e poi, può vantare come autore di punta nientemeno che Alan Conway, il famosissimo autore di gialli. Ed è proprio con quest’ultimo che Susan si accinge a passare il weekend, o meglio: con il manoscritto del romanzo che l’autore ha appena finito di scrivere, “Appuntamento con la morte”. La Ryeland deve leggerlo primapubblicazione e non sta nella pelle, perché anche se detesta Conway come essere umano adora il protagonista dei suoi gialli, Atticus Pünd, mite detective privato di origine tedesca scampato ad ...