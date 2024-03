Le pagelle Moore fra ombre e luci Ogbeide è un fattore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Saccaggi 5,5: quando uno come lui alla fine alza bandiera bianca significa che è proprio una serata negativa per la squadra perché Sacca non è di uno certo uno che non lotta.5,5: una prova con piùchema nonostante tutto ad una manciata di secondi dalla fine ha la possibilità di agguantare la partita ma non tramuta in oro il fallo sul tiro da tre subito segnando solo due liberi. Willis 6,5: non fa meraviglie ma tutto sommato in attacco prova a rendersi pericoloso ed a tenere a galla una barca che imbarca acqua da tutte le parti. Varnado 6,5: si accende e si spegne durante tutti i quaranta minuti, gli avversari lo limitano ma anche la squadra non lo aiuta. La sua è una partita di grande difficoltà in cui non riesce a trovare il ritmo ma il suo apporto rimane comunque fondamentale.6,5: in ...