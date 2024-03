Le pagelle del Gp Australia | Sainz clamoroso | la Ferrari fa sognare I voti di Leo Turrini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Melbourne, 24 marzo 2024 – Ladomina il Gp di: doppietta tutta rossa cone Leclerc davanti a tutti. Ritirato dopo una manciata di giri il campione del mondo Max Verstappen. Ecco ledi Leotrionfa nel Gp di, doppietta: Leclerc è secondo. Verstappen ritirato 10. Finire sotto i ferri del chirurgo evidentemente gli fa bene! Semplicemente, dall’inizio alla fine. Per come guida, per come gestisce i postumi dell’intervento all’appendicite, per come va a vincere. Mai visto un separato in casa così forte. Che sia motivato anche dalla voglia di far capire a John Elkann e a Fred Vasseur che hanno sbagliato scelta per il 2025?… 9 LECLERC. Di sicuro ...