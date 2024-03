Le pagelle Bolpin | grande difesa e non solo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Giordano 6 (in 10’ 1/2 da tre, 2 perse, un assist). Utile alla causa della squadra. Mette subito una tripla poi un paio di perse consecutive fanno arrabbiare, come al solito, Caja. Sergio 6 (in 11’ 0/1 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Minuti di gregariato utilissimi per fare riposare Ogden. In campo c’è e prova a dare una mano alla causa. Conti 7 (in 25’ 3/5 da due, 2/4 da tre, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi). Prestazione molto positiva. Lanciato in quintetto, parte benissimo con due triple di fila che danno il via ad una Effe che fino a quel momento non riusciva a ingranare. Prestazione da doppia cifra, cosa che quest’anno non era mai riuscito.7 (in 38’ 2/6 da due, 2/4 da tre, 0/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 4 perse, 7 assist). Il ministro dellasi conferma tale annullando Mayfield. Stavolta ci mette anche ...