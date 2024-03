Le immagini più curiose dell’Ardita Ciclostorica dell’Alpe di Poti

Festa del papà 2024 : le frasi e le immagini più belle da mandare su WhatsApp e Facebook , 19 marzo Il 19 marzo, come da tradizione, si festeggia la Festa del papà . Oggi infatti è di San Giuseppe, il ... (tpi)

Siamo arrivati alla domenica delle palme , una festività che quest’anno cade domenica 24 marzo. È la festa che anticipa la Santa Pasqua, prevista invece per il 31 marzo. Per celebrare questo giorno ... (fanpage)

Le immagini di Papa Francesco visibilmente provato ed affaticato che resta in silenzio al momento dell’omelia della Domenica delle Palme stanno facendo il giro del mondo. È la prima volta che un ... (ilfattoquotidiano)

Stability AI annuncia le dimissioni del CEO: ... il fondatore di Stability AI ha dichiarato che non è possibile battere un'IA centralizzata con più ...ha presentato una denuncia contro l'azienda britannica per l'uso non autorizzato delle sue immagini ...

Viadotto Rastignano, un tratto della Futa chiusa per due notti per la posa della prima campata: ecco quando e le immagini del cantiere: Per questo l'ordinanza comunale prevede anche la possibilità di chiudere di nuovo la strada nella notte compresa fra il 28 e il 29 marzo, nel caso sia necessario più tempo. I lavori "stanno ...