Le Giornate del Fai Chiesa di Portonovo | in coda da tutta Italia Aperta la prefettura

(Di domenica 24 marzo 2024) Ancona, ieri, è stata la meta preferita da visitatori curiosi e appassionati di storia ed arte. La città, con le "del Fai di Primavera", indette per questo fine settimana, ha aperto i suoi tesori e come sempre la risposta è stata elevatissima. Lunghe code si sono formate sin dal mattino per visitare luoghi che, come è negli obiettivi del Fai sono difficilmente visitabili o luoghi aperti ma spiegabili in maniera diversa. Tra le mete preferite ladi Santa Maria dila cui apertura è stata organizzata dai Giovani del Fai. Grazie ad un servizio gratuito di navetta dal parcheggio a monte è possibile raggiungere la Baia e godersi un gioiello romanico unico nelle Marche. "Questo è un luogo – ha detto Federico Tombolini, Capo gruppo Fai Giovani – che risponde pienamente ai tre temi cari alla nostra associazione: ...