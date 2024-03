Lazzarini | Israele non approverà più i convogli Unrwa

(Di domenica 24 marzo 2024) Il capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi () Philippeafferma su X cheha informato le Nazioni Unite che nonpiù ialimentari dell'verso il nord di Gaza. "Nonostante la tragedia che si sta consumando sotto i nostri occhi, le autorità israeliane hanno comunicato all'Onu che non approveranno più alcuno alimentariverso il nord. Questo è oltraggioso e rende intenzionale ostacolare l'assistenza salvavita durante una carestia provocata dall'uomo".

"Ho appena annullato gli incontri del capo dell' Unrwa Philippe Lazzarini fissati per mercoledì in Israele con funzionari del ministero degli Esteri": lo ha annunciato il ministro degli Esteri ... (quotidiano)

"L'accusa rivolta all'agenzia è così seria che richiede azioni immediate, che sono state prese: non solo il licenziamento dei dipendenti coinvolti ma l'indagine interna, diretta da New York. E chiedo ... (quotidiano)

Israele sfida ancora le Nazioni Unite e nel suo mirino finiscono i vertici dell’Agenzia dell’Onu per i Profughi Palestinesi. dopo le accuse all’agenzia di partecipazione all’attacco di Hamas del 7 ... (ilfattoquotidiano)

