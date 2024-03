(Di domenica 24 marzo 2024) La partita per ildicon lanon è chiusa. Come scrive oggi il Messaggero, Lotito ha convocato in settimana...

Atalanta- Lazio 3-1 Provedel 5,5: Gila e Romagnoli non lo aiutano a impedire a Pasalic di vedere lo specchio, ma poi non arriva su nessuna in... (calciomercato)

Lazio, si riapre un spiraglio per il rinnovo di Felipe Anderson - La partita per il rinnovo di Felipe Anderson con la Lazio non è chiusa. Come scrive oggi il Messaggero, Lotito ha convocato in settimana l'entourage del giocatore a Formello per riprendere i colloqui.calciomercato

Nazionali | Selezione Paesi Baschi-Uruguay 1-1, Vecino salva la Celeste - FOTO - AGGIORNAMENTO ORE 22:05 - Si è conclusa con un pari l'amichevole tra la Selezione dei Paesi Baschi e Uruguay. La Selecciòn è riuscita a evitare la sconfitta grazie alla ...lalaziosiamonoi

Tudor “La Lazio è forte”, Lotito “E’ la persona giusta” - ROMA (ITALPRESS) - "La scelta dell'allenatore non è dettata dalla necessità, ma ponderata a seguito di un evento imprevisto". Claudio Lotito, presidente della Lazio, spiega nuovamente le motivazioni c ...ildispariquotidiano