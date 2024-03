Lavorare viaggiando La frontiera del camper

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) di Renzo Vatti È arrivata la primavera, stagione ideale per programmare viaggi e week-end con la famiglia, possibilmente in libertà e alla scoperta del territorio. Viaggiare a bordo di unè da sempre stato sinonimo di libertà, di voglia di esplorare, di desiderio di raggiungere e scoprire nuove mete, di entrare in contatto con realtà e tradizioni differenti. Secondo Davide Bon, esperto di ’OnLine’ "con il passare del tempo, con l’evolversi delle tecnologie e, soprattutto in quest’ultimo periodo, complici molti cambiamenti nel modo di vivere e di, ilè davvero diventato uno strumento che può essere utilizzato a 360 gradi. Non solo come fedele compagno di viaggio durante le proprie vacanze o per qualche fuga nei weekend, ma, ad esempio, anche come ufficio mobile". Dopo l’avvento dello smart ...