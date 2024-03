Lautaro Martinez double-face tra Inter e Argentina | i numeri ? CdS

(Di domenica 24 marzo 2024)non riesce a sbloccarsi con la sua, anche contro El Salvador ha mancato la via del gol.decisamente diversi, sostiene il Corriere dello Sport, rispetto a quelli con la maglia dell’. DUE VOLTI ?sta vivendo un mini momento negativo. Il capitano dell’non segna da tre partite di fila con la maglia nerazzurra e al Metropolitano di Madrid ha anche spedito in curva l’ultimo rigore della serie. Ma se con la Beneamata, iin stagione rimangono assolutamente straordinari con 26 gol in 37 partite, il trend cambia notevolmente con la casacca della sua. Il Toro di Bahia Blanca non trova l’acuto vincente dal 23 settembre 2022, quando timbrò contro ...

Lautaro Martinez è in nazionale e di certo non sono attesi sviluppi a ore sulla questione rinnovo con l’Inter. Ma, in vista della firma, la società vuole raggiungere un obiettivo. ACCORDO IN VISTA – ... (inter-news)

Lavecchia non ha dubbi: Lautaro Martinez rinnoverà il suo contratto con l’Inter. L’ex calciatore, ospite nello studio di Calcio Weekend su Sportitalia, aggiunge però come il Toro abbia degli ... (inter-news)

Addio Lautaro, parte la ricerca del nuovo capitano | Non sarà nemmeno Barella - La permanenza del Toro all'Inter è tutt'altro che sicura. Per il nuovo "proprietario" della fascia spunta un'ipotesi sorprendente.ilgiornaledellosport

Lautaro a Madrid: affare senza senso e rivolta degli interisti - L'Atletico Madrid potrebbe provarci in estate con un'offerta in soldi più il cartellino di Alvaro Morata in cambio di Lautaro Martinez ...interlive

Graziani non ha dubbi: "Usato sicuro, non è un top player. Mi ricorda Lautaro Martinez" - In un'intervista l'ex calciatore Francesco Graziani ha parlato di uno dei protagonisti della Nazionale italiana.areanapoli