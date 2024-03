Lautaro Martinez a riposo? L’idea di Scaloni con l’Argentina

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 24 marzo 2024)ha giocato contro El Salvador in questa settimana di amichevoli nazionali e ha chiuso il match con un assist. Il ct delLionelha un’idea per la prossima partita. PROSSIMO IMPEGNO – Dopo aver giocato a Filadelfia con El Salvadorsi è trasferita nelle ultime ore a Los Angeles per la prossima amichevole da giocare con Costa Rica.ha proseguito il digiuno da gol, ma ha fatto un assist nel secco 3-0 dell’Albiceleste. Visto che la partita ha poca importanza ai fini di qualsiasi competizione, Lionelha in mente di ruotare i giocatori e di fare iniziare nell’undici gli altri convocati. El Toro rimarrà probabilmente in panchina, secondo TycSports sarà titolare Julian Alvarez. Per l’Inter ...