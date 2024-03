L’atteso ritorno di Obiang Sicurezza a centrocampo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Un nuovo acquisto per il rush finale. Nuovo per modo di dire, perché in realtà Pedro(foto) – che mercoledì festeggerà 32 anni – non ha bisogno di imparare a conoscere l’ambiente, né di rodarsi all’interno del gruppo e nei meccanismi di gioco, essendo di casa in neroverde ormai dal 2019 e avendone passate di ogni, in questi anni. Operatosi in Finlandia lo scorso 27 ottobre dopo l’infortunio al tendine del bicipite femorale sinistro,è rientrato a Roma dopo cinque mesi; Ballardini ha deciso di inserirlo nella formazione titolare e la presenza dell’Olimpico ha permesso allo spagnolo di rivedere il campo dopo i soli 9 minuti stagionali, quelli dello scorso ottobre a Lecce: 31 passaggi totali di cui 26 completati per una precisione dell’84%, due conclusioni (una terminata fuori, un’altra respinta), due intercetti: questi sono i dati di ...