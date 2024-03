L’attentato a Mosca è una tragedia vera che Putin sta trasformando in farsa

(Di domenica 24 marzo 2024) La Crocus Concert Hall, la sala concerti alla periferia di, a Krasnogorsk, è ormai uno scheletro. Il ricordo delle serate dei concerti – al Crocus si sono esibiti... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

I terroristi hanno cominciato a sparare sulla gente in fila ai controlli di sicurezza, poi sono passati alla sala che è già affollata da cinquemila persone (corriere)

Le notizie sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina di domenica 24 marzo, in diretta . Undici fermati, «tra loro 4 terroristi ». La vicepresidente Kamala Harris: «Nessuna prova che Kiev sia ... (corriere)

Le notizie sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina di domenica 24 marzo, in diretta . Undici fermati, «tra loro 4 terroristi ». La vicepresidente Kamala Harris: «Nessuna prova che Kiev sia ... (corriere)

Il Califfato che minaccia Mosca - Gli Stati Uniti hanno avvertito la Russia del rischio di attacchi da parte dell'Isis-K, ramo afghano dello Stato islamico, attivo in Asia centrale e con obiettivi espansionistici.quotidiano

attentato a Mosca, le vittime salgono a 143 Putin: «Presi i 4 terroristi, fuggivano in Ucraina». Isis mostra foto degli attentatori - Undici fermati, «tra loro 4 terroristi». La vicepresidente Kamala Harris: «Nessuna prova che Kiev sia dietro l’attacco a Mosca» | attentato a Mosca e guerra in Ucraina, le notizie in diretta ...corriere

attentato a Mosca, le accuse di Putin all'Ucraina - L'attentato a Mosca ha scosso il mondo. L'accusa di coinvolgimento dell'Ucraina, mossa da Putin, è stata definita 'del tutto inverosimile' dall'ambasciatore Stefano Stefanini, ex rappresentante d'Ital ...informazione