L’attacco di Kiev alla base aerea in Crimea | i paramilitari russi anti-Cremlino | «Uccisi 11 ufficiali di Mosca»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 24 marzo 2024) Ipro-Ucraina della legione Libertà dia e il Corpo dei Volontarisostengono di aver ucciso 34 militari dinel raid messo a segno ieri sera, 23 marzo, in. Come riporta la testata ucraina Unian, icontrari aldicono che nelnotturno portato avdalle forze disu Sebastopoli sono morti 11, 40 militari sono rimasti feriti e tre aerei sono stati danneggiati. Secondo i due gruppi, nell’aeroporto di Belbek è stato colpito anche un posto di comando e tre Su-27, rimasti danneggiati. Nella notteaveva risposto al raid in ...