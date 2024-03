Latina | aggredisce il padre convivente | arresti domiciliari per un 35enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

24 marzo 2024- In data 23 marzo, i Carabinieri della Stazionescalo, traevano in arresto undel posto, il quale, in cura presso un centro di salute mentale, colpiva con un fendente il, che veniva portato presso il nosocomio diove i sanitari prestavano le cure. Il giovane su disposizione dell'Autorità Giudiziaria veniva sottoposto alla misura cautelare deglirestando a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio