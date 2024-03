L' arte e il nostro concetto di «felicità»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 24 marzo 2024) C’è quella «pubblica» che il buon governo - un’istituzione molto rara - cerca di raggiungere per i suoi cittadini. C’è poi quella «privata», incerta, utopistica, fatta di ricerca senza fine. È proprio La dimensione in cui incontriamo le paure, le inadeguatezze. E il disordine del mondo non ci aiuta. Una mostra Trento affronta l'argomento. È possibile una «pubblica»? È molto difficile. È l’obiettivo del Buon governo; ed è una utopia, raccontata in pittura da Ambrogio Lorenzetti nel palazzo pubblico di Siena. Nella storia dell’italiana è la prima testimonianza di soggetto non religioso ma politico e filosofico. Il presupposto dottrinale è nel pensiero di un filosofo come san Tommaso d’Aquino che riconosce la gerarchia dei princìpi e dei fatti, delle cause e degli effetti e pone come caratteri fondamentali dell’ordine politico l’autorità e ...