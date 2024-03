L’arrivo prematuro delle zanzare e i timori sulla Dengue La parassitologa | «I cittadini stiano attenti all’acqua che ristagna»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 24 marzo 2024) C’erano una volta led’estate. Oggi, complice il cambiamento climatico, ci sono quasi tutto l’anno. Il programma europeo Copernicus ha certificato che febbraio 2024 è stato il nono mese consecutivo più caldo di sempre, con 1,77 gradi in più rispetto alla media del periodo pre-industriale (1850-1900) e con temperature giornaliere «eccezionalmente elevate» nella prima metà del mese. Questa situazione ha avuto ripercussioni anche sui cicli di vita e riproduzione di alcuni insetti,comprese, che già da qualche settimana hanno fatto la loro prima comparsa dell’anno in alcune zone d’Italia. «Stiamo per pubblicare uno studio in cui abbiamo confrontato i datipopolazione di zanzara tigre nel 2012 e nel 2023. La differenza è abissale, soprattutto negli ultimi mesi della stagione», spiega Alessandra Della Torre, docente di ...