L’appello della cooperativa | Aziende | dateci del lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) È stata aperta due anni fa la sartoria sociale all’internosociale Il Fiore di Magenta. Ha dato occupazione a cinque donne in condizioni di fragilità e, tre di queste, hanno trovato. Una soddisfazione per ladi via Piave, quartiere nordcittà, che dimostra con i fatti quanto sia importante questa realtà nata ormai 22 anni fa. E dove ieri è stato aperto al pubblico, per il sabato prepasquale, il laboratorio creativo dove sono state esposte le bomboniere adatte per i vari eventi e gli oggetti ricavati dal cucito creativo. "Nel laboratorio creativo – sottolinea Mirella– troviamo prodotti molto carini come cestini per il pane, canovacci, tovagliette, pupazzetti, fermaporta e borse. È il nostro punto ...