Lampedusa | salvi 50 migranti | 1 disperso

(Di domenica 24 marzo 2024) 18.06 Un gruppo di 51sono finiti in mare a largo didurante il soccorso da parte della guardia costiera. I militari sono riusciti a salvare 50 persone fra cui 11 donne e 2 minori. Tuttavia manca all'appello un giovane di 15 anni che al momento viene dato pere per il quale sono subito scattate le ricerche. La barca lunga 7 metri in ferro era salpata alle 20 di venerdì da Sfax, in Tunisia. A bordo c'eranoprovenienti dal Senegal, dal Gambia e dalla Guinea.

