La vostra prossima auto elettrica sarà cinese?

(Di domenica 24 marzo 2024) Dopo aver superato Tesla ed essere diventato il maggior produttore di veicoli elettrici, il marchio Byd vuole conquistare l’intero mercato europeo della nuova mobilità. Nessuno l’ha sentita arrivare. Per davvero però. Così quando è esploso il caso, gli esperti del settore sono rimasti spiazzati. Nel giro di pochi mesi la casamobilisticaByd - acronimo inglese per «Build your dreams», costruisci i tuoi sogni - ha messo a segno una serie di colpi che hanno frastornato il mercato. Prima il sorpasso, in termini di vendite globali (526 mila vetture consegnate tra ottobre e dicembre 2023), di Tesla il colosso americano incontrastato padrone dell’motive elettrico, poi accordi con altre case, progetti di fabbriche in Europa e una raffica di prodotti in tutti i segmenti, competitivi nei prezzi e nella tecnologia. Tra i modelli ...