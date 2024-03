La vigilia in casa laniera Ridolfi | Mi aspetto un avversario affamato»

(Di domenica 24 marzo 2024) Il Prato cerca continuità dopo il pari di Imola. Con un successo i lanieri potrebbe quasi brindare anzitempo alla permanenza in serie D. Tutti elementi che fanno presagire un derby infuocato, anche perché nella gestione Commini il Prato ha sempre perso contro gli arancioni e non vince in campionato a Pistoia dalla stagione 2003-2004. Sarà il derby numero 73 delle storia tra le due compagini: il bilancio complessivo della sfida vede 23 vittorie del Prato, 30 pareggi e 19 vittorie degli arancioni. "Sarà una partita difficile. Stiamo attraversando un buon momento, ma troveremo una Pistoiese arrabbiata – commenta Maurizio, allenatore del Prato –. Vincerà chi avrà più motivazioni. Noi andremo a cercare punti importanti che ci potranno far stare più sereni nel prosieguo del campionato. Miun...

