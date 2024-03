La sindaca di Monfalcone | “L’islamizzazione va frenata | qui anche le bambine vanno col velo”

(Di domenica 24 marzo 2024) Dopo l’attentato dell’Isis a Mosca, la“anti-moschee” di, Anna Maria Cisint, ribadisce all’Adnkronos la sua posizione sul pericolo delin Italia, graziealla sinistra. “Personalmente – dice ladia due giorni dalla strage di Mosca, rivendicata dall’Isis – vivo malissimo tutto ciò che ha a che vedere con la consapevolezza che siamo un po’ tutti a rischio e ciò che è successo a Mosca, in Francia e un po’ ovunque, è la dimostrazione della pericolosità del pensiero unico di questa sinistra, dell’idea di porte aperte, spalancate, quando si richiama l’urgenza di porre attenzione particolare rispetto agli sbarchi e ai luoghi di ritrovo. Dopo gli approfondimenti che ho fatto – dice la Cisint – ho appurato che ci sono finanziamenti ...

Poco prima che la sindaca leghista Anna Maria Cisint salisse sul palco del festival letterario Monfalcone Geografie per presentare il suo libro “Adesso basta”, un’invettiva contro il mondo islamico, ... (ilfattoquotidiano)

Anna Maria Cisint, sotto scorta per le minacce di morte ricevute da estremisti islamici, ha raccontato la sua battaglia politica in un libro, 'Ora basta. Immigrazione, islamizzazione, ... (sbircialanotizia)

La sindaca 'anti-moschee' di Monfalcone: "Integrazione non è sottomissione, attenti alle porte aperte" - Anna Maria Cisint, sotto scorta per le minacce di morte ricevute da estremisti islamici, ha raccontato la sua battaglia politica in un libro, 'Ora basta. Immigrazione, islamizzazione, sottomissione', ...adnkronos

A Monfalcone la festa nazionale del Primo Maggio - La scelta per la manifestazione nazionale presa a Roma dai vertici di Cgil, Cisl e Uil: già partite le richieste a Questura e Comune ...messaggeroveneto.gelocal

Il centro islamico vince al Tar: "Si può pregare in cortile" - Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha dato ragione ai musulmani di Monfalcone che vogliono pregare all’esterno. Il tribunale ha accolto infatti il ricorso del circolo culturale islamico Baitus Salat con ...quotidiano