(Di domenica 24 marzo 2024) Lahal'nella notte con 14strategici Tu-95MS decollati dalla base di Olenya, nella penisola di Kola: lo ha reso noto l'Aeronautica militare, come riporta Ukrainska Pravda. L'allerta aerea è durata più di due ore e diversi gruppi di missili sono stati lanciati in direzione della regione di Leopoli, nell'occidentale.

La Russia ha attaccato l'Ucraina con 14 bombardieri - La Russia ha attaccato l'Ucraina nella notte con 14 bombardieri strategici Tu-95MS decollati dalla base di Olenya, nella penisola di Kola: lo ha reso noto l'Aeronautica militare, come riporta Ukrainsk ...ansa

SCENARIO Russia/ “Attentato o guerra, Mosca davanti a un bivio: la scelta è decisiva” - Dopo la strage di Mosca il regime russo si trova a un bivio: saldare l'attentato alla guerra o tenere i due fatti distinti. Ne vengono conseguenze diverse ...ilsussidiario

Kiev respinge le accuse per l’attentato a Mosca. Attacco ucraino in Crimea: decine di razzi sulle basi russe a Sebastopoli - Il governatore russo a Sebastopoli, in Crimea, Mikhail Razvozhayev, ha affermato che «diversi obiettivi aerei sono stati abbattuti» sopra la città in serata. L'annuncio è arrivato tra le affermazioni ...ilsecoloxix