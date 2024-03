La “ribelle di Gaza” Asmaa Alghoul | «Hamas e Netanyahu vogliono una guerra senza fine» – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 24 marzo 2024) Dallo scorso 7 ottobre, il mondo intero è stato tempestato dalle notizie provenienti dal Medio Oriente. I sanguinari attentati die la reazione israeliana hanno riportato all’attenzione dell’opinione pubblica le catastrofiche conseguenze di un conflitto lunghissimo. Ma è inimmaginabile comprendere la realtà che palpita sotto le bombe per chi non ha vissuto quei luoghi, toccando con mano lae quel che resta dopo l’orrore.è una giornalista palestinese nata nel 1982 a Rafah, nel sud della Striscia di. Ha scritto un libro, Ladi(pubblicato in Italia per Edizioni e/o), in cui insieme al giornalista Sélim Nassib, nato e cresciuto a Beirut in una famiglia ebraica di origine siriana, prova a raccontare cosa significa vivere una ...