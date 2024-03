La Rari a Brescia per provare a blindare il secondo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Sfida d’alta classifica per laNantes. Alle 17, la formazione di Andrea Posterivo sarà di scena alla piscina Mompiano diper l’undicesima giornata. Si sfidano le padrone di casa terza forza del campionato e legirls seconde con un margine di 6 punti di vantaggio su Torino e appunto. E’ un confronto che vale tanto in chiave playoff per l’una e per l’altra formazione, un confronto sulla carta equilibratissimo. "è una squadra che lotta per l’accesso ai playoff – conferma Andrea Posterivo –. E’ terza a pari punti con Torino avendo perso lo scontro diretto domenica scorsa. Sappiamo benissimo che ci attende una sfida difficile, noi dobbiamo essere pronti e lucidi nella gestione di una partita che mi aspetto molto intensa e combattuta". Parole chiare per il tecnico della ...