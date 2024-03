La prof con la maglietta anti-Israele | Ci auguriamo di evitare una causa Proporremo formule innovative

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) La scuola superiore dove una docente è entrata in classe indossando unacon lo slogan “From the river to the sea Palestine will be free“, non curandosi della presenza di una studentessa di origini israeliane, ha deciso di incontrare la famiglia. La prossima settimana i genitori della ragazza e l’avvocato Andrea Cascio vedranno il dirigente scolastico e porteranno le loro proposte. "Preferiamo ancora non svelarle – fa sapere il legale che tutela la ragazza – per correttezza nei confronti del preside, ma diciamo che il nostro auspicio è quello didi ricorrere all’ambito giudiziario attraverso una formula innovativa". Le tante scuse, quindi, non sono sufficienti. Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio propone "di dedicare alla questione israelo-palestinese un apondimento più equilibrato, consentendo ...