La principessa Kate ha scritto ogni singola parola del suo discorso

Il 18 marzo il Sun ha condiviso in esclusiva i filmati che mostravano Kate Middleton in pubblico. Nelle immagini diffuse dal tabloid la principessa del Galles passeggiava con il marito – il principe ... (velvetmag)

L'eco terrificante degli spari e delle granate lanciate nel teatro a Mosca si mischiano in queste ore all'annuncio ufficiale della principessa Kate che dopo mesi di congetture, ipotesi ... (iltempo)

Kate e William commossi dall'affetto ricevuto, ma ora il cancro "è un fatto privato" - È il contenuto di un messaggio di Kensington Palace, la residenza di William e Kate, nel quale sottolineando come il video diramato venerdì chiude la fase pubblica di questa vicenda.ticinonews.ch

"In ospedale molti sgambettamenti in vestaglia...". Re Carlo vicino a Kate Middleton durante il loro ricovero - Re Carlo III e Kate Middleton uniti più che mai. Il re e la principessa, per una triste coincidenza del destino, sono stati uniti dalla diagnosi del cancro e “la coppia” era insieme alla London Clinic ...ilgiornale

Shannen Doherthy e la forza di Kate Middleton: «Tutti abbiamo il diritto di affrontare la malattia in privato» - L'attrice che ha un cancro al seno attacca le teorie attorno alla malattia della principessa del Galles. «Anche se siamo personaggi pubblici non vuol dire che siamo di proprietà del pubblico. Spero ch ...vanityfair